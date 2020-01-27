武漢肺炎仍在繼續擴散，至今已有超過2000人被確診感染，並導致56人死亡。大陸國家衛建委主任馬曉偉已證實，這種新型冠狀病毒在潛伏期也具有傳染性，英國衛生專家分析稱，如果感染病毒的患者在沒有症狀的情況下，帶著病毒到處跑，同時將病毒傳染給別人，將會大幅增加防疫難度，這種情況與過去SARS是完全不同的。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，中國大陸的專家曾表示，武漢肺炎的潛伏期為4-10天，平均為7天。但最長潛伏期可長達2周，即14天。這種無症狀傳播也為診斷和控制疫情的擴散增添了難度，因為被感染者會在自已與他人完全不知情的狀況下把病毒傳染給他人。

BBC認為，這是人們對這一新病毒瞭解的一個重大發展。在過去的SARS以及伊波拉病毒都是在症狀出現後才具有傳染性。因此，控制疫情也相對容易些。現在大陸官方承認，「疫情傳播速度比較快，病毒傳播力有所增強。因此疫情進入一個比較嚴重、複雜時期。」

報導引述英國帝國理工學院的科學家說，要阻斷60%以上的傳播率才能比較有效地控制疫情。而目前看來，要達到這個阻斷率比較困難。倫敦帝國理工學院MRC全球傳染病中心的研究人員經過仔細計算後估計，每個感染者還將會把這種病毒傳染給2或3個人。

報導指出，世界衛生組織（WHO）本周選擇暫不將這次疫情定性為「國際緊急事態」，部分原因是由於目前中國大陸境外確診案例仍處於較低水準。但WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，未來疫情仍可能會發展成國際緊急事態。

(中時電子報)