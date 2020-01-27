體壇震撼彈！享譽國際的NBA傳奇人物「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）美國當地時間26日與友人搭乘私人直升機，不料直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas），布萊恩當場喪命，享年41歲。另布萊恩13歲女兒當時也在機上，不幸死亡。
綜合媒體報導，布萊恩當時與3名友人乘坐私人直升機，不料飛機撞到地面後升起了火球，在美東時間下午1點在加利福尼亞州卡拉巴薩斯墜毀。墜機事故中有多達5人死亡，機上沒有人倖存。
據悉，布萊恩13歲的女兒也在直升機上不幸死亡，布萊恩英年早逝，此事震驚許多球迷。
1978出生的布萊恩生於美國費城，是已退役NBA職業籃球運動員，也是NBA歷史上最偉大球員之一，綽號「小飛俠」、「黑曼巴 」（THE MAMBA）、「老大」。
身高198公分的布萊恩打位置為得分後衛。1996年首次在NBA出賽，2016年球季結束後退休，在他為洛杉磯湖人效力的20年職業生涯中，總得分達到33643分，位居NBA歷史第三位，並取得5次總冠軍，2次總決賽最有價值球員，1次年度最有價值球員，2次得分王。
(中時電子報)
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