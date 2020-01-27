武漢肺炎持續蔓延，病源仍不明朗，卻也被專家指出與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的禍首屬同一家族。截至26日為止，台灣累計共四例確診。急診醫師白永嘉近日就有感而發泣訴真心話，他憶及當年SARS，他在台北馬偕急診擔任總醫師，一個接著一個看病人，卻是誰都不能保證確定下一步，對於醫護病人和家屬，都是人性的考驗。藉此，他感嘆迫切為台灣禱告的同時，也特別為武漢的醫護來禱告。

武漢肺炎疫情觸動了白永嘉醫師的回憶，他在臉書上發文寫道，「武漢很多醫護被確診感染了，一位武漢醫生在電話幾乎崩潰，他的心情，相信許多經歷過SARS醫護朋友都懂。」

白永嘉醫師回憶起了2002年，18年前SARS疫情爆發，他在台北馬偕急診擔任總醫師，上班面對許多發燒咳嗽呼吸喘，疑似和確診SARS的病人，「我們戴著N95穿著隔離衣流著汗，一個接著一個看⋯」。

「負壓隔離病房嚴重的病人，有時候需要插管急救時，我們快速著裝進去處理，出來才脫下裝備不久，另外的病人又需要換裝進去，有時候會懷疑是否疏忽不確實著裝」。

「有些病人根本一送來就急救無效，還有到院前沒有呼吸心跳的病人，體溫還是很燙的。家屬一說最近發燒咳嗽，沒有人能確定是否是SARS，家屬可能就需要在家自主隔離7天；即使當時院方的臨床經驗為有些可能不是SARS造成的敗血性休克，但當時風聲鶴唳草木皆兵，誰都不能保證確定說不是（SARS)，對於醫護病人和家屬，都是人性的考驗」。

白永嘉醫師回憶起那段時期，「每天打開電視新聞，聽到有醫生和護理長感染過世了，和平醫院封院了，說不害怕自己被感染，根本是騙人的」。

白永嘉醫師自曝說那時他才結婚不久，還沒孩子，但是太太的外商公司知道他是馬偕急診醫師之後，直接請她薪水照領在家休假，就是認為她可能會被丈夫傳染。白永嘉說，他記得當時自己每天出門去醫院跟太太說再見，「心頭都酸酸的」。他知道有些急診醫師同事是睡醫院不回家的，於是他當時也問了太太：「我睡醫院不要回來好嗎？」卻得到太太堅定回答不准，一直提醒他：「你千萬要小心」，白永嘉就只能回答「好」，但是下一秒，「N95的熱氣把他的眼都弄模糊了…」。

接下來發生了讓白永嘉醫師更心痛的事，他工作醫院的急診學弟也被感染了，他說：「看著學弟的X光，我的眼淚流了下來」，雖然學弟在加護病房治療好久幸運恢復，「但肺部纖維化卻不可逆了⋯」。仁濟醫院護理師確診，白永嘉還記得他進去問診時，被對方問道：「白醫師我會不會死？」，他記得自己這樣回了她：「妳不會！」，但她病情迅速惡化最後還是過世了。

白永嘉醫師說，這些回憶事隔多年卻歷歷在目！現在拿來與武漢肺炎的疫情一比較，他認為武漢的醫護們現在壓力一定很大，不知道什麼時候才結束？不知道會有多少人犧牲？他真的希望最好不要有人犧牲，他真摯地想告訴大家 ：「我們迫切為台灣禱告的同時，也特別為武漢的醫護來禱告！」

(中時電子報)