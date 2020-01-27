炎亞綸PO出昔日與科比的合影，不敢相信偶像逝世消息。(取自炎亞綸臉書)

炎亞綸。(本報系資料照)

NBA傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）驚傳在當地週日26號在一場直升機意外中身亡，享年41歲，令全世界球迷難以相信，對於將科比視為偶像、追星追了20年的男星炎亞綸來說，更是痛徹心扉，哭得滿臉淚滿臉鼻涕。

炎亞綸多次公開表達對科比布萊恩的欣賞，更將科比視為人生導師，「他是讓我愛上籃球的人，更是影響我一生對於自己熱愛的事情那種堅持的精神導師。他在場上的每一個動作，我都看了不止千百回，希望所有和我一樣喜歡科比和熱愛籃球的人，珍惜每一天，享受自己可以打球的當下！」

如今科比驚傳墜機身亡，也讓炎亞綸在凌晨第一時間得知消息時，忍不住痛哭流涕，在臉書PO文寫下：「凌晨，哭的(得)滿臉淚滿臉鼻涕⋯⋯⋯⋯我不知道能說什麼。只能說謝謝你⋯謝謝你教會我不放棄，教會我努力。你走了可是你的精神會永遠留下。對不起你得那麼痛的離開⋯⋯⋯老天啊⋯為什麼⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」令不少粉絲也看了心酸酸。

等到情緒稍稍平復後，炎亞綸又在微博寫下這段話，「2020不是好的開始，我的人生導師。多麼希望是假的，但世事就是如此無常，我會帶著你的精神繼續繼續往前，謝謝你，謝謝你！我愛你！」

(中時電子報)