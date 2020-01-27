籃球巨星柯比布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間今天（27日）凌晨4點意外身亡，享年41歲。綜合外媒報導，布萊恩的私人直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）郊區，機上5人均不幸身亡，其中包含他的13歲女兒吉安娜布萊恩（Gianna Bryant），目前失事原因仍在調查中，但警消前往救援時，當地濃霧瀰漫，甚至一度影響搜救。

據了解，這架直升機是在前往柯比設立的體育學院Mamba Sports Academy途中不幸失事，機上除了柯比、次女吉安娜，據信還有另一名年輕球員及其家屬，他們是要一起進行球隊訓練。根據目擊者表示，他們看到一架直升機直接一頭栽進山谷中，隨即燃起熊熊烈火，因此馬上報警。

柯比在帶二女兒吉安娜（左）去練球的路上墜機，兩人均不幸身亡。（圖／達志／美聯社）

美國聯邦航空管理局與洛杉磯消防部門均已證實此消息，指出墜機的賽考斯基S-76（Sikorsky S-76）直升機根據機尾編號，正是柯比一年前所購買的，且現場的直升機殘骸上也可清楚看到柯比的自創logo。

柯比意外喪生的消息傳出後，引發各界譁然，眾人紛紛在推特（Twitter）上致哀，其中包括他的隊友、各界名人、美國總統川普及以色列總理班傑明納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），納坦雅胡總理並指柯比是「歷史上最優秀的籃球員之一」。

柯比布萊恩（Kobe Bryant），享年41歲。（圖／達志／美聯社）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)