NBA》接獲Kobe噩耗 厄文直接放棄球賽 07:392020/01/27 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 尼克主場哀悼布萊恩。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 籃網控衛厄文是布萊恩好友，接獲消息後震驚無法打球。（美聯社資料照） Kyrie and Kobe talking smack to one another at Team USA practice when Irving just entered the league. pic.twitter.com/ytHG9B6Ge8— Anthony Puccio (@APOOCH) January 26, 2020 籃網27日客場戰尼克，主將厄文(Kyrie Irving)賽前接獲布萊恩(Kobe Bryant)去世的消息，他直接離開尼克球場，並且沒有回來。據報厄文與布萊恩有很深厚的交情，即使籃網接下來進入明星賽前的戰績衝刺階段，厄文這場也決定休兵以悼念布萊恩。 稍後籃網總教練代表全隊致哀，「我們每一個球員都很悲痛。」就算厄文今天上場也沒辦法好好比賽。尼克隊主場也在賽前播放影片向布萊恩致敬，並以象徵湖人隊的「紫金燈光」為這位偉大的球員默哀。 MSG pic.twitter.com/UN7y7CKDt5— Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) January 26, 2020 歐尼爾悲痛：我永遠的兄弟Kobe (中時電子報) #NBA #湖人 #布萊恩 #籃網 #厄文 #尼克 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》連續10場得分破20 羅斯平生涯助活塞奪勝 12:052020/01/23 體育 NBA》詹皇AD聯手 湖人力擒尼克拒絕連敗 12:492020/01/23 體育 NBA》3分08秒攻下17分 狀元郎首秀驚豔 13:292020/01/23 體育 NBA》嘲笑狀元郎體重 美球評挨轟 07:512020/01/24 體育 NBA》史上最佳五人 柯瑞跳過自己 09:112020/01/24 體育 NBA》2020明星賽先發陣容出爐 09:482020/01/24 體育 NBA》老友對決 詹皇大三元宰厄文 12:212020/01/24 體育 NBA》快艇遭爆料不和 他嗆假新聞 08:242020/01/25 體育 NBA》厄文怒飆45分 籃網中止5連敗 15:352020/01/26 體育 NBA球星「小飛俠」布萊恩墜機身亡 享年41歲 13歲女兒也罹難 04:102020/01/27 體育 體育熱門新聞 NBA》接獲Kobe噩耗 厄文直接放棄球賽 - 體育 詹姆斯得知布萊恩墜機亡 機場跑道爆哭 - 體育 NBA球星「小飛俠」布萊恩墜機身亡 享年41歲 13歲女兒也罹難 - 體育 NBA》歐尼爾悲痛：我永遠的兄弟Kobe - 體育 NBA》失事直升機曼巴號 曾讓Kobe自豪 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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