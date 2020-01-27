籃網控衛厄文是布萊恩好友，接獲消息後震驚無法打球。（美聯社資料照）

Kyrie and Kobe talking smack to one another at Team USA practice when Irving just entered the league. pic.twitter.com/ytHG9B6Ge8 — Anthony Puccio (@APOOCH) January 26, 2020

籃網27日客場戰尼克，主將厄文(Kyrie Irving)賽前接獲布萊恩(Kobe Bryant)去世的消息，他直接離開尼克球場，並且沒有回來。據報厄文與布萊恩有很深厚的交情，即使籃網接下來進入明星賽前的戰績衝刺階段，厄文這場也決定休兵以悼念布萊恩。

稍後籃網總教練代表全隊致哀，「我們每一個球員都很悲痛。」就算厄文今天上場也沒辦法好好比賽。尼克隊主場也在賽前播放影片向布萊恩致敬，並以象徵湖人隊的「紫金燈光」為這位偉大的球員默哀。

(中時電子報)