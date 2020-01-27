今明兩天降雨機率偏高，主要雨區在東半部，氣象局表示，初五到初八（1/29~2/1）是最冷的時候，此波冷空氣強度是大陸冷氣團或寒流等級，非常寒冷。西半部夜晚清晨因輻射冷卻，溫度更低，臺南以北、東北部9～11度，高屏、花東12~14度，白天受冷空氣影響最大的北部，高溫只在15度上下。

氣象局資料顯示，今天下雨機率偏高，但降雨劇烈程度減小，主要是東半部有短暫雨，西半部多雲偶爾飄雨。今晚強烈大陸冷氣團逐漸南下，西半部、東北部低溫13~15度，花東17、18度，到明天白天(1/28，初四)，北臺灣高溫僅16~18度，其餘地區21~24度。

氣象局表示，周三至周六（初五至初八）冷氣團持續影響，逐漸從濕冷轉為偏乾冷，此波冷空氣最強將達到寒流等級，非常寒冷。西半部夜間清晨容易因輻射冷卻現象來到更低的溫度，臺南以北及東北部地區氣溫僅9至11度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有12至14度左右，白天受冷空氣影響最大的北部地區甚至高溫只在15度上下，是冷空氣表現最顯著的時期。

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(中時電子報)