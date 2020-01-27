大陸河南省鄭州市的一群住戶，日前收到人民幣20萬元（約台幣88萬元）的紅包，而大手筆灑錢的竟是社區管委會！原來住戶平時每月交物業管理費，再加上社區收益，年底結算大筆盈餘，管委會決議要公平分配收益，而且還表示未來每年都會發紅包，讓住戶都能公平享有這項福利。

綜合陸媒報導，鄭州市二七區錦繡園社區的管委會，在12月底時發了人民幣20萬元給屋主。主委羅文峰表示「發紅包」一事是經過全體屋主投票，並非管委會自作主張，「這次公共收益一共20萬全部發給業主，這個錢怎麼分呢？大家投票來決定。」

最終決議，依照房子面積來分配，每平方公尺發人民幣2元（約台幣8.8元），依照不同戶型，每戶約可領到人民幣94至252元不等（約台幣414至1110元）。

至於社區為何可以有這筆巨款？原來包含出租儲藏室、停車場、廣告空間、快遞櫃等租金，讓社區去年賺了人民幣23萬餘元（約台幣101萬元），管委會也豪氣說：「以後我們每年都會用這種方式，來決定公共利益的分配。」

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(中時電子報)