中國疾控中心表示，在新型冠狀病毒（武漢肺炎）溯源研究中，取得新進展。該所首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

據《央視新聞》26日報導，武漢新型冠狀病毒疫情早期確診的病例，大多來自武漢華南海鮮市場。因此，中國疾控中心選派專家團隊1月1日赴該市場，針對病例相關商戶及相關街區集中採集環境樣本515份，運送至病毒病所進行檢測。

12日，專家團隊再次到華南海鮮市場，採集野生動物販賣商鋪相關標本70份，並轉運至實驗室進行檢測。兩批華南海鮮城的樣本共計585份，PCR檢測結果顯示其中33份標本為新型冠狀病毒核酸陽性。

進一步分析這些陽性樣本在華南市場的分布，高達四成集中在販賣野生動物動物店鋪，因此可高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

(中時電子報)