NBA傳奇球星布萊恩墜機逝世 直升機大霧中墜毀畫面曝！

NBA傳奇球星「小飛俠」科比布萊恩(Kobe Bryant)於美國當地時間1/26發生直升機墜機意外，包含他及13歲愛女Gianna在內機上人員全數不幸罹難，享年41歲，噩耗曝光讓全球震驚哀憾，如今Kobe生前最後一次接受專訪內容曝光，他開心揭曉自己退休後終於發展了「新事業」，還形容其是「奧運會與哈利波特結合生的小孩」。

Kobe於2016年正式告別球壇，並宣告退休後將不會擔任任何隊伍的教練，然仍心心念念著將籃球及體育帶給更多後輩、青年兒童，一生以此為職志，而他逝世前，於1/23接受了《USA Today》訪談，乃是他人生最後一次專訪，他在其中表示自己找到了當職業球星以外的事業，其中，特別對出版了《Wizenard系列》兒童讀物感到讚賞。

據悉，Kobe是《Wizenard系列》童書的創作者之一，他在訪談中表示，開始新工作的要件是「必須做自己喜歡的事」，他很喜歡說故事，也樂於鼓舞孩子，希望提供可以幫助他們的工具，於是退休後開始了出版事業。

於是Kobe為此創辦了個人的出版公司，作為他分享「故事」的平台，去年《Wizenard系列》童書出版，他對媒體分享理念，說自己有個「體育宇宙」的創作想法，如今實踐於書中，開心表示這個童書系列「宛若奧運會與哈利波特結合生了孩子」。

(中時電子報)