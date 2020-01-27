新春求好運！拜廟賞櫻花！新北市中和區烘爐地是著名的求財神廟，這裡的山櫻花開了。而土城區太極嶺的山櫻花，在度了一個冬之後，現陸續綻放，估計花期可持續至2月初。民眾前來中和與土城賞櫻，還可順道至南山福德宮，或者遠眺土城、板橋、新莊的風景，享受愜意的旅途時光。

中和烘爐地-沿途櫻花開始綻放。（圖取自新北市景觀處官網）

烘爐地的台灣山櫻，主要分布在通往南山福德宮的S型彎道上，山櫻花與山上福德正神像與廟宇相互輝映，顯現出僅此一處能看到的獨特風景，既高雅又莊嚴。南山福德宮的土地公以求財而聞名，是全台人氣八大財神廟之一，就趁年假來這裡賞櫻體驗粉色美。

土城太極嶺-一路向上爬，欣賞櫻花好風景。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾可從捷運南勢角站轉乘249、895公車於烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里；或轉乘捷運接駁公車於山頂烘爐地停車場下車，沿登山步道步行約100公尺即可抵達。

土城太極嶺-近距離觀賞更能欣賞櫻花之美。（圖取自新北市景觀處官網）

土城太極嶺位於冷水坑休閒公園內，具有多條登山步道，一直是在地民眾登山健行的好所在。靠近山嶺頂峰的一段「櫻花隧道」是拍攝的最佳據點，民眾可把握機會拍照，留下美好回憶。除賞花外，只要氣候良好能見度高，這還是眺望台北盆地的絕佳位置，可飽覽板橋、新莊、樹林、土城，甚至觀音山及新板特區。民眾可由捷運土城站搭乘假日公車F601至山中湖站，即可前往太極嶺健行賞櫻。

土城太極嶺-開得特別碩大的一株櫻花樹。（圖取自新北市景觀處官網）

土城太極嶺-櫻花以茂密的姿態分布在花樹上。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)