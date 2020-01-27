湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩搭乘私人直昇機墜機身亡的驚人新聞，同樣震撼了跟他同一天生日(8月23日)的昔日隊友林書豪，豪哥27日第一時間在IG貼出兩人昔日在湖人同隊打球身影，更在推特寫著，「不！人生太珍貴了，安息吧，Kobe！」

「安息吧，布萊恩！我們分享同一天生日，也從對手變成隊友，」林書豪在IG上面寫著，「尊重你替球賽與全世界所做的一切事情，你過世太早了，人生真的太過珍貴了。」

林書豪跟布萊恩之間的淵源，起於2012年豪哥在紐約尼克掀起林來瘋的時期，豪哥在2012年2月10日尼克主場迎戰布萊恩領軍的湖人，當時布萊恩還不知道豪哥是誰，卻眼睜睜看著豪哥攻下38分，外加7助攻，更帶走比賽勝利。

沒想到兩人更在2014-15年球季成為湖人隊友，由於布萊恩向來好勝心強烈，也經常在場上與場外帶給林書豪不小壓力，也讓豪哥在湖人表現並不理想，才待湖人1年，2015年夏天就跳槽黃蜂，如今這些恩怨，也隨著布萊恩突然過世而過去。

(中時 )