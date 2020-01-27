今天(1/27)為春節連續假期第5天，高公局預估國道總延車公里為140百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，是平日的1.6倍，有4北向路段會塞到明天凌晨，其中，國五北向宜蘭-坪林，預計從中午12點塞到凌晨2點，長達14小時。建議南向用路人下午出發，北向用路人上午出發，能避開塞車顛峰期。
高公局表示，國1北向10-1時(翌日) 西螺-埔鹽系統、16-1時(翌日) 銅鑼-頭屋、國3北向16-2時(翌日) 大山-香山，國5北向12-2時(翌日) 宜蘭-坪林，是最塞的4個路段。
高公局表示，國道相關疏導措施有：採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、精進式匝道儀控。
高乘載管制：7-12時國5南港系統-坪林南向、14 -21時國5蘇澳-頭城北向、13-18時國1高雄端-湖口與國3九如-大溪北向。
入口匝道封閉：全天24小時封閉國1平鎮系統與埔鹽系統南向入口、國1臺南、虎尾與埔鹽系統北向入口及國3中興系統、西濱北向與名間雙向入口。
重點壅塞路段預測：
＃北向
國1
10-12時 鼎金系統-高科
10-12時 仁德系統-永康
10-1時(翌日) 西螺-埔鹽系統
10-18時 南屯-后里
16-1時(翌日) 銅鑼-頭屋
14-24時 新竹系統-湖口
9-13時 內湖-大華系統
國3
16-21時 竹山-中興
16-21時 草屯-霧峰
14-21時 沙鹿-大甲
16-2時(翌日) 大山-香山
16-21時 關西-大溪
國5
12-2時(翌日) 宜蘭-坪林
國6
16-19時西向 舊正- 霧峰系統
＃南向
國1
8-13時 楊梅-新竹系統
10-12時 彰化系統-埔鹽系統
10-12時 永康-仁德系統
17-19時 大華系統-汐止
國3
9-13時 土城-關西
9-12時 快官-霧峰
9-13時 草屯-名間
國5
6-15時 南港系統-坪林
(中時電子報)
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