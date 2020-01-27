大陸武漢肺炎疫情嚴重，拖累陸股農曆年前最後交易日（23日）暴跌逾2.7％、殺破3千點大關，外界憂心疫情持續擴大，年後陸股開盤恐不妙。但外資相對樂觀，認為肺炎爆發對亞洲經濟影響短暫，投資人可逢低買進陸股。

這番建議讓人想起股神巴菲特的投資心法，「別人恐懼時，你要貪婪；別人貪婪時，你要恐懼。」

瑞銀發布報告指出，面對這波疫情，投資人應保持警覺性，預估對區域經濟和風險資產的影響短暫，儘管航空、旅遊和消費等相關類股淪箭靶，但市場下跌反而是進場好時機，仍然看好亞洲股市，尤其是A股。

「美陸簽署第一階段貿易協議的利多，可望蓋過疫情的負面影響。」報告中提到，疫情的衝擊只限於今年首季，若疫情比預期來得險峻，大陸可能會祭出寬鬆貨幣政策，以降低對經濟成長的影響。

瑞銀強調，只要武漢肺炎疫情獲得控制，應該不會對股市衝擊太久，並認為，這次疫情對經濟的影響程度，恐小於2003年的SARS。

(中時電子報)