布萊恩去世令球迷心碎，81歲的魏斯特(Jerry West)更是感慨萬千，布萊恩是他當年極力栽培的巨星。1996年NBA選秀，前12支球隊都沒有選擇布萊恩，最後這位高中畢業的「跳級生」以第13順位被黃蜂選走。

當年身為湖人總館的魏斯特立刻啟動交易，送出中鋒狄瓦茲(Vlade Divac)換回布萊恩，親手將8號球衣交給布萊恩。魏斯特還用布萊恩做為吸引「俠客」歐尼爾加盟的誘因，最後歐尼爾加盟，雖然一度與布萊恩不和，但兩人中興了湖人王朝，拿下3連冠。

白髮人送黑髮人，令魏斯特格外悲痛，他形容宛如失去了一個兒子。他透過電話對CBS哽咽地說：「我會永遠愛著布萊恩，永遠珍惜與他一起的時光。那時候我們一起去體育館，有時候我自覺像個父親。我看著他從一個充滿活力的小鬼成為一個偉大的男人，他改變了很多人的生活。他現在去了一個更好的地方，但他的功業將會永垂不朽。」

(中時電子報)