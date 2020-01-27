今天是農曆大年初三，又稱「赤狗日」，民間說法，赤狗是一個熛怒之神，遇到的人會不吉利，故初三不宜外出拜年、宴客，最好是待在家裡，若犯此禁忌，恐將終生貧困。

民間童謠歌詞有「初一早，初二早，初三睏甲飽」，因為從除夕到初二都勞累，所以今天可以好好休息一下，睡到飽補充體力。

此外，大年初三晚上是「老鼠娶親日」，除了要早點熄燈以防打擾了牠們外，也必須在廚房、倉庫等地方放置穀物為老鼠「添妝」，為的就是要與老鼠分享了這一年的豐收，因此又稱為「老鼠分錢」。

而初三也為「穀子生日」，因此在這天，有些民眾為了祝祭祈年，會禁食米飯，就是深怕觸犯了禁忌，導致當年的穀物減產。

除了大年初三有禁忌外，新年期間至初五前垃圾都代表著「財富」，因此禁止倒垃圾、掃地，以免把財富掃出門外。再來則是民眾在初三到廟裡拜拜求平安時，準備的水果數量最好以三、五單數為主，也盡量不要帶有籽的水果。

(中時電子報)