台中市李姓男子日前到大陸武漢出差，除夕當天才返台，開心與家人吃豬腳麵線壓驚，他的父親還在臉書PO文指「小兒子從中國武漢歷劫歸來」，並貼出到公園玩的照片，引發網友恐慌與撻伐。台中市政府衛生局27日表示，市府組成跨局處小組訪視，並對李男宣告居家檢疫、須隔離14天。

衛生局指出，李姓男子中央流行疫情指揮中心1月24號會議指示，自中國地區入境沒有症狀的旅客都有民政體系每天做健康關懷。另中央流行疫情指揮中心26日中午擴大防疫地區，明定中國湖北省入境者需居家檢疫隔離。

衛生局表示，市府已依指揮中心指示，於26日下午由衛生局、民政局、區公所、警察局會同派員親送居家檢疫通知書給該民眾並宣達相關規定，後續民政局也將依規每日派員連繫進行健康關懷。

關懷期間如發現民眾未依照規定，市府將依違反「傳染病防治法」第58條規定，依同法第69條處新臺幣1萬至15萬元罰鍰，得連續處罰，並可依法進行強制安置，若失去聯繫則將公布其姓名，請民眾勿以身試法。

民眾在line群組瘋傳大甲李綜合醫院出現疑似武漢肺炎疫情封院，院方今天提出鄭重澄清說，針對社群網路流傳收治武漢肺炎確診病人並進行全院封鎖，本院嚴正澄清並無此武漢肺炎確診個案，也無任何待確診之疑似病例，醫院更未進行所謂的「封鎖」，網路訊息為不實消息！

李綜合醫院強調，該院醫護同仁已提供各項醫療服務並做好周全準備，秉持為鄉親民眾健康把關之初衷全力以赴，希望鄉親勿因不實之網路消息傳遞而影響他人就醫之權益！若有民眾於網路或社群平台散佈不實訊息（假消息），院方將站在守護民眾就醫權益下向所屬機關提出事證檢舉。

(中時 )