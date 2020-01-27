2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 微軟聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）。圖／美聯社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 比爾及梅琳達·蓋茨基金會（簡稱蓋茨基金會）宣布提供500萬美元緊急捐款，協助大陸力抗武漢肺炎疫情擴散。 據陸媒綜合報導，蓋茨基金會除緊急捐贈500萬美元外，並提供相關技術和專家支援，協助大陸加速在新型冠狀病毒感染的流行病學、及醫藥產品研發等方面的研究和工作。 蓋茨基金會李一諾表示也向在第一線抗新型冠狀病毒的工作人員表達最高敬意，也期許雙方能深化合作，迎向挑戰。 (中時電子報) #蓋茨基金會 #500萬美元 #武漢肺炎 #比爾蓋茨 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》首位大陸高官死於武漢肺炎 - 兩岸 陸國務院：2020年春節假期延長至2月2日 - 兩岸 2020武漢風暴》最新檢測結果 ：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 - 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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