比爾及梅琳達·蓋茨基金會（簡稱蓋茨基金會）宣布提供500萬美元緊急捐款，協助大陸力抗武漢肺炎疫情擴散。

據陸媒綜合報導，蓋茨基金會除緊急捐贈500萬美元外，並提供相關技術和專家支援，協助大陸加速在新型冠狀病毒感染的流行病學、及醫藥產品研發等方面的研究和工作。

蓋茨基金會李一諾表示也向在第一線抗新型冠狀病毒的工作人員表達最高敬意，也期許雙方能深化合作，迎向挑戰。

(中時電子報)