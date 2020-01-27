NBA傳奇球星「小飛俠」Kobe Bryant(科比布萊恩)，於美國時間1月26日上午的直升機墜毀意外中不幸身亡，享年41歲，而在機上的，還有他的13歲二女兒Gianna，噩耗曝光後震驚全球，眾人紛紛回想他在世時的點點滴滴，而Kobe生前最後一篇專訪也曝光，除揭露退休後的新事業外，Kobe也大方聊日常生活，可見私下相當寵女兒，如今卻父女共赴黃泉，讓人不勝唏噓。

Kobe生前接受《USA Today》訪談，成了他的最後專訪，報導中他談到退休後創立出版公司，發行了結合體育與魔法的兒童系列讀物，也曾說過會將培養年輕球員當作畢生職志，足見對兒童、青少年教育的重視，非常樂意將畢生球技傳承給下一代。

而Kobe雖無心當職業隊教練，但對於籃球培訓有特殊的看法，他認為指導青年球員的工作非常重要，應該予以正視之，認為教球也是一種對青年學子情感發展的教育，因此覺得心態上不要過於苛責批評，「要理解這麼做，絕對是個錯誤」。

而Kobe也在訪談中曝光了私下生活的樣貌，才開始出版新事業的他，一如當選手時一樣，固定時間上工，勤奮工作，通常定時8點到公司匯報，但中途會為了女兒停下一切事務，於下午2點左右暫離，去接孩子下課，在將寶貝安置妥當後，於3點半再回到公司繼續處理工作，可以看出以家庭為中心，非常寵愛女兒們。

(中時電子報)