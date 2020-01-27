台中市水崛頭市場是西屯區舉足輕重的傳統市場，每當春節前後，就會擠入滿滿人潮採購年貨，有鑒於此，今年市場管委會特地與台中市政府警察局第六分局合作，利用採買尖峰時段，向商家及顧客宣導過年注意事項及交通資訊。

永福所副所長曾培焜帶領所內同仁在市場出入口，舉辦春節活動，藉由市場總幹事娓娓道來水崛頭市場的歷史與發展背景，再由警察同仁宣導市場防竊觀念，向在場民眾傳達「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」三撇步來保護自身財產，並於活動結束後提供宣導品供主辦單位有獎徵答，讓參與的民眾直呼「揪甘心」。

警方指出，希望能藉由傳統市場匯集的人潮，教導民眾正確的觀念，並藉由有獎徵答發放宣導品，讓每個參與的民眾，可以將學習到的正確觀念，帶回家分享給親朋好友。警方也再三呼籲切勿酒後駕車，行車時遵守交通規則，平平安安過好年。

警方強調，警方執行109年加強重要節日安全維護工作，針對轄區特性加強治安巡邏及維護交通順暢，並預防危害發生，以期在年節期間達到治安平穩、交通順暢、民眾安心等目標。

(中時 )