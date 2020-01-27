美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日不幸墜機身亡，享年41歲，舉世震驚，美國總統川普也連發三則推文表示哀悼，讚嘆Kobe是史上最棒籃球員。

加州時間26日上午10時左右，「小飛俠」布萊恩搭乘的私人直升機不幸墜毀加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）山坡上，機上包括機組員等9人不幸罹難，當中也包含布萊恩的13歲二女兒吉安娜（Gianna）。

據美國「財經內幕」（Business Insider）報導，美國總統川普得知噩耗後，在推特連發推文，第一則指出他剛看到新聞，「真是太糟糕的消息！」

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

幾個小時候，他發布第二則推文，讚頌布萊恩是「史上最棒的籃球員之一」，「人生才剛要起飛，他深愛著家人，對未來有著強烈的熱情」，川普提到布萊恩二女兒跟著離世，讓他非常震驚。

第三則貼文中，川普和妻子梅蘭妮亞對布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）以及其他家庭成員致上最誠摯的哀悼之意。

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

(中時電子報)