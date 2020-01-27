市面上口罩百百種，到底該怎麼選擇才是最能防止被人傳染2019新型冠狀病毒、流感呢？口罩大致分為5種類型：外科口罩、N95口罩、棉布口罩、棉布口罩、海綿口罩，其中棉布、活性炭、海綿材質的，在細菌、病毒面前，有戴跟沒戴一樣，還是會被傳染。且帶口罩前要洗手，鼻、口、下巴罩好，沾到唾液或打噴嚏馬上換新。

1.外科口罩：

健康網站《Heho》報導，外科口罩又稱醫療口罩、醫用口罩，共有三層，最外層是防口水、血液，中層過濾，內層能吸濕氣，對6μm以上微粒有90%阻隔效果，可阻隔大部分飛沫傳染病菌。

外科口罩是給有感冒、發燒等呼吸道症狀的人戴，或是去醫院、電影院等密閉空間戴著。

2.N95口罩：

95的意思是可以過濾95%以上的粉塵，包含飛沫、有毒氣體等。但口罩密合度非常高，甚至會難以呼吸，大眾根本戴不久，不如選擇舒適的外科口罩才能一直戴。

N95口罩主要是給醫護人員或化工廠的員工使用。

3.棉布口罩：

棉布口罩主要是過濾大顆粒的物質，像是灰塵等。避免吸入灰塵或將飛沫噴出。適合大掃除配戴、保暖用，或是買不到外科口罩時暫時替代。

4. 活性碳口罩：

活性碳口罩可以吸附汽機車排放的有機溶劑。適合騎車、油漆、灑農藥的時候戴。阻絕懸浮微粒及細菌穿透效果不好，不在防疫時使用。

5. 海綿口罩：

海綿口罩（聚氨酯口罩）質地柔軟、透氣，能阻隔花粉、塵埃、霧霾，但對於病毒的防疫能力差。

(中時電子報)