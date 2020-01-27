聽到湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩搭乘直昇機墜機身亡的噩耗，「飛人」喬丹27日也發布聲明稿表達自己對於布萊恩的哀悼之意，「我對布萊恩和吉安娜遇難消息感到極度震驚，根本無法用言語表達我自己的悲傷難過心情，我愛布萊恩，他就像是我的小弟弟一樣！」

「我們經常一起聊天，我真的很懷念當時一起聊天時光，布萊恩是一名強力的競爭者，他是籃球運動最偉大的球員之一，且具創造力，」喬丹表示，「他還是一名令人驚嘆的父親，他深愛他的家庭，支持他女兒對於籃球的熱愛，希望能把我最深切的慰問帶給他的妻子與湖人全隊，以及全世界的球迷。」

布萊恩曾在生涯初期，跟喬丹在場上多次交手，兩人首次對決是在22年前，更曾一起打全明星賽，兩人之間關係亦師亦友，但布萊恩最近才在訪問中表示，自己生涯最大的遺憾，就是沒辦法跟喬丹一樣拿下6次NBA總冠軍，布萊恩生涯拿過5次總冠軍。

(中時 )