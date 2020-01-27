非凡財經與旅遊電視台甜美超人氣主持人朱芳君，不但是財經專業主播，也身兼旅遊談話性節目及美食節目主持人，平常都在財經及股市圈內打滾，因此對投資及求財有點獨到的見解，雖然目前她目前暫時旅居美國一年，但還是要過個傳統的中國年味，越洋傳授她過去的開運小偏方，希望在過年期間可以分享給廣大的粉絲。

朱芳君說，很多財經界前輩教她「養神獸生財法」就是要養貔貅。貔貅是中國古代吉祥神獸，而且最重要的是牠沒有肛門。所以必須要讓牠咬著鈔票或錢幣，放置在辦公室或客廳內，頭要朝外，表示牠咬著錢吞進去，然後只進不出，每天早上進出時還要摸摸頭討個吉祥。

貔貅最主要是替人帶來天時、地利、人和，這對求財相當有幫助。天時就是市場趨勢；地利就是靠自己本身研究分析、人和就是市場人氣與買氣。不少財經界人士就告訴過朱芳君，曾受到貔貅託夢而在股市或生意上獲利。

不過養歸養，還是要還願，就是在新年時用換來的新鈔用紅線捆好，放進貔貅的口中，來年新的財源才會廣進。至於朱芳君自己則會每年去南投紫南宮求發財金，她說自己每年都求六百塊錢錢母，存進自己的戶頭後，希望小錢生大錢，來年再去還願，平常的小偏財，就是靠不時去新北市中和烘爐地拜拜囉。

(中時電子報)