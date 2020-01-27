有超級甜心之稱的美女益智節目主持人蔡尚樺，開運求財的方式倒是很傳統。蔡尚樺說，「我大部分時間都還是跟著家中的長輩，用傳統的方是祈求新年好運，例如我就很聽媽媽的話，從初一到初五都不掃地，以免財運外流。而且大年初一到初三期間，全身服裝內外都盡量穿亮眼的紅色，代表好運吉利連連。」

除此之外，蔡尚樺一定會和家中長輩，去家裡附近的萬和宮參拜玉皇大帝，重視傳統的蔡家，還會繼續前往媽祖廟、石碇五路財神廟。在財神廟內，每年固定都會求取發財筒、發財米、平安符。

即使已經出社會賺錢，但爸媽每年還是會給蔡尚樺紅包，為了招財進寶，她有很貼心的去換各種面額新鈔包給父母。不過她拿到的紅包都不會花，她說，「我都將整個紅包袋連同去廟裡求的發財米，各種面額的新鈔抽三張，依序從大到小，正面朝內的放進自己的皮夾內，讓皮夾隨時看起來都鼓鼓的，象徵財源廣進。

(中時電子報)