世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）26日前往北京，與大陸官員、衛生專家商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。

綜合陸官媒新華社報導，武漢肺炎疫情截至1月26日24時，確診病例為2744例，死亡病例80例。譚德塞在推特上表示，目前他在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面，他與世衛同仁想要了解最新發展，並強化WHO與大陸的合作關係，以進一步防範這波疫情。

譚德塞上週在國際專家緊急委員會建議下，未將武漢肺炎認定為「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛組織倘若宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，將促使各國加強公衛措施，提供更多資源進行防疫，也可能伴隨著一些貿易及旅遊相關建議。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

(中時電子報)