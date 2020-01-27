武漢肺炎蔓延，高雄市長韓國瑜不敢輕忽，大年初三上午特地到美麗島捷運站巡視防疫狀況。（林雅惠攝）

武漢肺炎疫情襲捲台灣，讓原訂大年初四才上工的高雄市長韓國瑜，初一銷假回高雄坐鎮，而今初三，韓國瑜特地到美麗島捷運站巡視防疫狀況。

韓國瑜說，武漢肺炎疫情高雄已經提升為一級保護，昨天他和前衛生署長葉金川通電話，感謝他的專業與熱情，也謝謝他願意幫助高雄，葉金川也請高雄市民不要過度恐慌，因為過度恐慌會使得防疫工作越來越困難，同時恐慌會造成各個心理層面的影響，此外，高雄市有高醫及長庚兩大醫學中心，院內都有防疫人員，應該一起編組來投入，是非常好的事。

韓國瑜表示，以葉金川經驗來說，武漢疫情現況尚未完全擴散，大家只要遵照SOP，養成良好清潔習慣，即多洗手及戴口罩，今天早上他視察捷運站，發現大概99％的人都有戴口罩，台灣在2003年SARS疫情時，葉金川的經驗非常豐富，這次可能要請他來幫忙，而他也同意如果高雄市需要協助，他願意幫忙，非常感謝他的協助。

韓國瑜強調，未來市府所有局處一定會全力以赴應付防疫工作，希望市民朋友及遠道而來的觀光客一起到高雄旅遊，大家只要遵照SOP是不會有問題的。

韓國瑜最後指出，針對口罩需求，如果有囤積或者哄抬價格，已經有交代消保官針對口罩價格稍微盯緊一點，不希望在過程中價格被哄抬，因為這是市民朋友必須及必備的物品，所以要請消保官查一下。

(中時電子報)