布萊恩跟俠客歐尼爾的失和曾經鬧得湖人滿城風雨，歐尼爾被賣出後曾經怨恨布萊恩很多年，後來兩人的和解才成為佳話。俠客大兒子謝利夫歐尼爾(Shareef O'Neal)公布一則IG訊息，原來布萊恩當天早上才私訊問候他們。
「這不是真的，拜託不是真的。」謝利夫一時無法接受布萊恩的死訊，謝利夫前年因心臟疾病接受手術，從鬼門關前撿回性命。布萊恩因此格外關心他的近況，當天早上問候他「你還好嗎？」就像歐尼爾把布萊恩當兄弟，謝利夫也稱呼布萊恩為叔叔，以及他罹難的女兒為表妹，這些是私訊，不為外人所知的真交情。
布萊恩去年8月曾說：「我知道大部分媒體都希望看到(歐布再吵架)，但這不會發生，我們之間只有愛，我們都太老吵不動了。」在這起悲劇裡，稍令球迷欣慰的是布萊恩與歐尼爾能夠好聚好散，至少布萊恩離世的時候，是帶著歐尼爾的相互諒解以及真摯友情離開的。
(中時電子報)
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