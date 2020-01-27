今天大年初3出遊加上北返車潮齊上國道，高公局預估早上南下車多，下午北上車多，全台車流量將達今年春節連假最高峰，因此首度實施國道1、3、5號高乘載措施，維持國道暢通。

高公局實施高承載管制，請用路人注意各管制時段。（圖／翻攝高公局網站）

高公局表示，今天南向國1楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統、國3土城─關西、快官─霧峰、草屯─名間、國5南港系統─坪林，以及北向國1西螺─埔鹽系統、南屯─后里、新竹─湖口、國3竹山─中興、草屯─霧峰、沙鹿─大甲、大山─香山、關西─大溪、國5宜蘭─坪林等路段都可能出現車多壅塞現象，建議南向用路人下午出發，北向用路人上午出發。

由於高公局預估今天上午南下出遊車多，下午北上返回工作崗位的車輛增加，因此實施3條國道高乘載管制；其中，國道五號北上路段，行車時間恐比平時增加5到7倍。另外，公路總局表示，今天蘇花改將有北返車潮，明天可能從上午10點塞到晚上，花蓮崇德到蘇澳行車時間，估計從1.5小時延長為2.5小時，提醒用路人避開尖峰時段。

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(中時電子報)