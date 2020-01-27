NBA傳奇人物「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在美國當地時間26日與友人搭乘私人直升機，不幸墜毀，布萊恩與13歲二女兒Gigi當場喪命，享年41歲。有網友意外發現，一則8年前發的推特竟精準預言布萊恩會死於直升機墜機，令球迷們不寒而慄。

這則推特在2012年11月13日發文，只寫一句「Kobe is going to end up dying in a helicopter crash（Kobe將會因一場直升機意外結束生命）」。精準預言讓不少網友們起鬨，紛紛許願，希望原PO也幫他們實現願望，像是預言川普會死等等，但也有人說，布萊恩去世已經很難過，不要再鬧了。

然而，這個推文其來有自，因為2010年媒體就曾報導，布萊恩常坐直升機通勤，在當時引起熱烈討論。而原PO也在此則預言推特下面，為自己的臭嘴道歉，「Fuck. I’m sorry... Fuck fuck fuck」。

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) 2012年11月13日

(中時電子報)