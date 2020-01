NBA傳奇人物「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)在美國當地時間26日與友人搭乘私人直升機,不幸墜毀,布萊恩與13歲二女兒Gigi當場喪命,享年41歲。有網友意外發現,一則8年前發的推特竟精準預言布萊恩會死於直升機墜機,令球迷們不寒而慄。

這則推特在2012年11月13日發文,只寫一句「Kobe is going to end up dying in a helicopter crash(Kobe將會因一場直升機意外結束生命)」。精準預言讓不少網友們起鬨,紛紛許願,希望原PO也幫他們實現願望,像是預言川普會死等等,但也有人說,布萊恩去世已經很難過,不要再鬧了。

然而,這個推文其來有自,因為2010年媒體就曾報導,布萊恩常坐直升機通勤,在當時引起熱烈討論。而原PO也在此則預言推特下面,為自己的臭嘴道歉,「Fuck. I’m sorry... Fuck fuck fuck」。

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) 2012年11月13日

(中時電子報)