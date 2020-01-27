2020武漢風暴》陸衛健委11點開記者會 說明疫情新進展 10:172020/01/27 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢醫護人員示意圖。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸衛健委今11點將召開記者會，向外界說明武漢肺炎最新進展。 (中時電子報) #記者會 #衛檢署 #大陸 #武漢肺炎 #進展 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》首位大陸高官死於武漢肺炎 - 兩岸 陸國務院：2020年春節假期延長至2月2日 - 兩岸 2020武漢風暴》最新檢測結果 ：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 - 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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