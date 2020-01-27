名嘴許聖梅，過去幾年，只要過年期間逢廟必拜，號稱只要有廟的地方，不管供奉什麼神，舉凡十八王公、狐仙，都是她膜拜的對象。

但今年起就不一樣了，有師父推薦他，務必要去台北市大龍峒的保安宮，參拜玉皇大帝。不過可是是說去就去，還要看時機。許聖梅說，老師告訴他，每年玉皇大帝都會有一個重要的日子叫做「天赦日」，這天去特別靈驗。

所謂的「天赦日」，就是玉皇大帝赦免凡人罪惡的日子，因為每個人多少都會造口業及結怨，好運就因此被擋住，所以要去廟裡求玉皇大帝赦免。兒每個人的天赦日都不一，所以一定要先請老師依照生辰八字看過後，依自己的日子去拜。

許聖梅說，「說也奇怪，自從去年我聽老師指示，帶著女兒、先生算好天赦日去保安宮參拜後運勢突然大轉變，各地的廣告、商演及主持邀約不斷，各地跑得喘不過氣，但也賺翻天。不只如此，去年底到今年初的尾牙主持，更是應接不暇，讓我深信是玉皇大帝的保佑，讓我時來運轉。」

(中時電子報)