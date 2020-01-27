日前土耳其因購買俄羅斯的防空系統所以跟美國合作關係破裂，而後還出兵敘利亞企圖拿回庫爾德民族，現在土耳其總統埃爾多安宣布，將2千名的雇傭兵派到利比亞，幫助黎波里政府對抗利比亞國民軍。

消息指出土耳其派出了2千名傭兵到利比亞，目前已有6百餘名進入黎波里東郊，其餘會在本月底前進入利比亞，而為了讓國際社會對這些傭兵不要這麼反感，土耳其政府讓利比亞民族團結政府與他們簽署了合約。

其合約內容包括每月2千美元的薪水（約新台幣6萬元），此外只要任務結束，這些傭兵將可以獲得土耳其的國籍，如果再算上戰鬥中的「其餘所得」，薪水可是相當不錯。

而有外媒認為，土耳其這次派兵進入利比亞，表面上說得冠冕堂皇，其實是想要搧風點火，《環球時報》的政治戰略研究中心的研究員表示，他認為土耳其想要的是增加自己在北非地區的籌碼及話語權。

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(中時電子報)