經過一番折騰 梅根還是決定要自由

早在梅根與哈利王子2018年5月舉行耗資2,300萬英鎊（約9億台幣）的婚禮前，女王就提議，讓他們在沒有頭銜的狀況下，繼續保有自由。這樣一來，梅根就能持續好萊塢的演藝事業，並逐步順利融入王室生活。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，儘管女王貼心考量，但這位美劇「無照律師」（Suits）女星當時卻表示，她很樂意停止演藝生涯，成為執行任務的王室成員。

如今梅根與哈利透過媒體說，他們在龐大的壓力下，不得不淡出王室核心成員行列，令王室人員感到失望。

在梅根夫妻拋出震撼彈後，女王要求以最快的速度解決，經過雙方協調後，白金漢宮與女王宣佈，近兩年來，他們受到緊迫盯人的關注，能理解兩人經歷的挑戰，並支持他們追求更獨立生活的願望。

然而，回顧大約兩年前，梅根才訂婚不久，就在首度接受天空新聞（Sky News）電視專訪時說，「我只是把它看成一種改變．．．這是新篇章，是吧？別忘了，我已經拍了7年影集。我衷心以自己成就的事業為傲，就像你所說的，如今是和你（哈利）並肩工作的時候了。」

雖然言猶在耳，但如今38歲的梅根和35歲的哈利已放棄「殿下」頭銜，遠離93歲的女王和其他王室成員，帶著8個多月大的寶貝兒子亞契，到加拿大追求獨立的新生活去了。

(中時電子報)