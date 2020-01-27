「股神」華倫˙巴菲特（Warren Buffett）透過價值投資法吸引許多投資人效法，其掌管控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway），但從2008年金融海嘯買進高盛特別股後，近10年年化報酬率已經從22%降至18.7%，每每有股神殞落的消息傳出，然而，若你是個想當個長期操作的投資人，巴菲特投資法仍是基礎之一。

根據巴菲特的個人傳記《雪球》所提到道理來看，試著用5毛買到價值1塊錢的股票，並清楚了解買進的股票，清楚它的優勢以及風險，以數據、理性地評估投資標的，若該標的便宜且的確有前景，那就放手大量買進且長期持有，這也是巴菲特長期所堅持的「價值投資法」，

巴菲特早年先是買進時思糖果，除了個人喜好，更是看中該公司的品牌價值以及獲利前景，買下時思糖果5年後，該公司稅前利潤率從13.4%提高至20%，之後再隨著黑色星期一爆發，美股大幅修正買進可口可樂，蓋可、華盛頓郵報、美國運通這些友也是巴菲特價值投資法下為人所知的精彩操作。

由上述條件可知，巴菲特看中的不是短期利多，而是該公司能否克服市場週期，彰顯自身的品牌價值。此外，一間公司是否有護城河保護，在外在衝擊時仍有效抵擋，巴菲特在2007 年致股東信就提到此觀念，藉由護城河，得知該公司能否在未來屹立不搖。

據《股感》報導，晨星證券研究分析主任Pat Dorsey所著的《尋找投資護城河：擴大獲利的選股秘訣》一書提到，無形資產(包括品牌價值、專利權、法令保障等特性)、轉換成本、網路效應、成本優勢以及有效規模(投入的資本支出規模大於其他競爭對手，比其他對手早一步進入市場)，再加上資本報酬率觀察，就能有效找出被低估價值的好公司。

(中時電子報)