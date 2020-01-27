湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩27日因為搭乘直昇機在加州墜機身亡，享年41歲，徹底震撼了全世界球迷，NBA官方網站過去曾用20個數字，總結了布萊恩輝煌的職業生涯，也讓球迷重新懷念布萊恩的偉大與創造種種不可思議的紀錄。
48637：布萊恩生涯總出場時間，排名史上第7。
33643：布萊恩生涯例行賽總得分，排名史上第4，僅次於賈霸、卡爾馬龍與詹姆斯。
5640：布萊恩生涯季後賽總得分，排名史上4，僅次於詹姆斯、喬丹與賈霸。
81：2006年1月23日湖人122比104擊敗暴龍，布萊恩單場轟下81分，這是史上單場第2高分，僅次於張伯倫100分。
60：2016年4月14日湖人101比96力挫爵士，布萊恩拿下60分，這是NBA球員在退役賽的最高單場得分紀錄。
50：布萊恩生涯共有25次單場得分破50，排在史上第3，僅次於張伯倫與喬丹。
37：布萊恩在他37歲時，單季連3場得分破25，成為自從喬丹(2003年、40歲)之後首位能在37歲以上做到的球員。
24：布萊恩在2006-07年球季，把背號從8號改成24號。
20：布萊恩替湖人效力20個球季，與諾維茲基並列史上為同一支球隊效力最長紀錄。
18：布萊恩連續18年入選全明星賽，史上最長紀錄。
16：布萊恩生涯打過16次耶誕大戰，史上最多紀錄。
15：布萊恩生涯15次擔任全明星賽先發，史上最多紀錄。
13：布萊恩在1996年選秀會以第13順位被選上。
11：布萊恩生涯11次入選年度第一隊，與詹姆斯、卡爾馬龍並列史上第1。
9：布萊恩生涯9次入選年度防守第一隊，與賈奈特、喬丹、培頓並列史上第1。
6：布萊恩生涯共有6次單場得分破60，排名史上第2。
5：布萊恩生涯拿過5次總冠軍(2000、2001、2002、2009與2010年)。
4：布萊恩生涯拿過4次全明星賽MVP，與佩蒂特並列史上第1。
2：布萊恩生涯拿過2次總冠軍賽MVP(2009與2010年)。
1：布萊恩生涯拿過1次年度MVP(2007-08年球季)。
(中時 )
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