近幾年嘉義市文化路夜市開始轉型，除了一般民眾熟知的雞肉飯在地美食，許多想創業的年輕人紛紛進駐，增加更多美食新選擇，嘉義市政府特別安排市長黃敏惠、副市長陳淑慧2位閨蜜，一同逛文化路夜市，幫大家找出夜市裡的最佳賣點！
首站來到「燃手串」，主打以碳烤的創意串燒，是新開的IG打卡人氣小店，黃敏惠表示，她最愛的品項是「豬肉麻糬」，滿滿的海苔灑在豬五花表面，再配上熱呼呼、Q彈的麻糬，滋味無法擋。另外，老闆還特別強調，他們每項食材都是現點現烤。
她們到達巿區重要民主聖地地標「中央噴水圓環」時，來自台南的陳淑慧表示，她來嘉義市一定要吃雞肉飯；於是2人隨後前往「阿霞雞肉飯」吃雞肉飯，黃敏惠說，在嘉義市逛夜市，逛的不只是美食，還能感受到人情味，每一攤的熱情及對食材的用心，著實讓人感動。
她們也造訪了文化路夜市裡的新秀「大俠地瓜酒香香腸」，該店老闆是位「斜槓青年」，早上沖泡咖啡、晚上烤香腸，並堅持用在地農產品「地瓜」釀酒，成功獲得比利時布魯塞爾烈酒大賽銀牌獎。
接下來，她們到「方櫃子魯味」，品嘗知名的排隊美食；吃飽之餘、還要喝足，最後她們來到「帥阿公傳統飲料」買青草茶、楊桃汁解膩，這趟《閨蜜懂吃》夜市美食之旅，也成功地畫下完美句點，期待將好吃、好玩推廣出去，讓更多人愛上嘉義市。
(中時 )
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