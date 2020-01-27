武漢肺炎病例不斷增加，讓國人聞之色變，到底如何分辨新型冠狀病毒和流感？醫師警告，一個誤判就可能導致疫情擴散！為避免大量民眾湧入醫療院所，增加醫護人員困擾，可從2大症狀看出是不是武漢肺炎。

關於武漢肺炎的資訊眾說紛紜，根據中央社報導，為避免造成恐慌，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民指出，武漢肺炎除了會發燒、咳嗽，與流感最大的不同就是不會流鼻水，而且感染小朋友的比例偏低，建議沒有旅遊史的患者，先在基層診所就醫，政府已成立中央流行疫情指揮中心，全國也有約5萬名醫師在醫院和社區第一線防疫，民眾不用過度擔心。

至於如何防止武漢肺炎擴散，黃立民建議，這段期間除非必要，絕對不要去大陸，也盡可能不要跟大陸回來的人接觸，去公共場合或與人接觸時盡量戴口罩，若有接觸到外面的環境一定要勤洗手，而且不論是流感病毒或冠狀病毒都怕乾洗手液，可隨身攜帶備用。

此外他也呼籲，民眾如果有不舒服症狀，無論有沒有到過大陸，都請戴上口罩，尤其在大陸的台商如果有不舒服的症狀，最好不要移動，在當地治療，如果一定要回來，也要有良好的保護措施，以免疫情擴散。

武漢肺炎究竟是什麼 到底要怎麼預防？

(中時電子報)