被譽為近代最偉大籃球員之一的退役NBA巨星Kobe Bryant，跟二女兒搭乘私人直升機時卻因不明原因墜地爆炸，機上9人全部罹難，不幸消息震撼世界體壇。與Kobe頗有交情的「黑人」陳建州發文悼念老友，表示「Thanks for everything，Rest In Peace」，短短幾字卻道盡無限惋惜與思念。

「黑人」陳建州在FB和IG上寫下「謝謝Kobe為籃球帶來的影響和啟發！Thanks

NBA一代傳奇球星Kobe Bryant不幸墜機罹難，享年41歲，與Kobe頗有交情的「黑人」陳建州，在FB和IG上發文悼念。（圖／翻攝陳建州IG）

for everything，Rest In Peace」，雖然只有短短幾句，但一代傳奇球星殞落噩耗來的太突然，身兼Kobe粉絲和友人的陳建州，震驚和哀傷的情緒都還在消化當中。

曾當過國手、也曾任台灣SBL富邦勇士副領隊的「黑人」陳建州，在2016年Kobe的職業生涯最終站時，貼出他與Kobe一同打球的合照來致敬，讚嘆Kobe最終場飆出60分根本是「傳奇中的傳奇」。黑人在演藝圈與籃球界淵源頗深，曾藉籃球賽做公益，也與傳奇巨星Kobe很有緣，在2011年「雪碧公益籃球賽」與Kobe正面交鋒。

(中時電子報)