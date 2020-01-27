根據台灣彩券最新年節期間中獎結果，台北士林區一家彩券行有一位中年男性在店中連刮6張刮刮樂皆中獎，其中第6張刮刮樂更刮出100萬元大獎，財運超級旺。

位於土林的旺民眾彩券行年節期間傳出顧客購買刮刮樂，一位年紀約50多歲的男性，購買刮刮樂連6刮每刮都中獎，最後在第6張刮刮樂更刮出100萬元的大獎，顧客與店員當下都非常開心，顧客也開心的跟投注站店員還有現場的客人分享喜悅，發給店員及其他客人每人1,000元吃紅。

根據「旺民眾彩券行」店員描述，前陣子到土地公廟拜拜祈求彩券行能夠開出頭獎，當天晚上店員睡覺時就夢到店裡真的開出了頭獎，並且還在睡夢中開心的從床上跳了起來，醒來後才發現是做夢。做夢的隔天，一位住在附近約50多歲的男性中獎人來店裡買彩券。

中獎人當天他吃完尾牙後來到店裡挑選2,000元刮刮樂，第一張就中了2,000元，投注站店員跟他說，我今天感覺頭好暈，應該是店裡會有好事發生，是否要再換一張嗎？中獎人就接著再選一張果然又中了1萬元，中獎人又接著連刮了幾張2,000元刮刮樂，雖然中的不是大獎，但連續五張都有中獎，店員跟中獎人說連中5張真的超難得，說不定下一張就要刮出大獎，沒想到第6張就刮出了100萬。

台灣樂彩表示，2,000萬超級紅包共有3個頭獎2,000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元。統計至1/25，已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+賓士車、40個100萬元，還有許多大裝還沒有刮出來。

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(中時電子報)