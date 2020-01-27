「台灣最美的風景是人！」22歲的越南籍楊姓女子，日前焦急地走進派出所比手畫腳，台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋，透過手機語言翻譯軟體APP與她溝通，原來她將手機遺留在計程車上，員警循線追查並連繫上計程車司機，熱心司機即刻協助送回，讓楊女2小時內就取回心愛的手機，欣喜若狂地頻頻感謝員警。

警方指出，日前下午1時許，楊女及友人從南投縣日月潭搭乘計程車到台中市，欲遊覽南屯區彩虹眷村，2人忙付完車資，前往彩虹眷村觀賞；當楊女正要拿出手機幫朋友拍照留影，才發現手機遺留在計程車上，頓時緊張萬分，因聽聞台灣警察的高效率，趕緊至派出所請求協助。

員警詢貼心的問她下車地點，循線連繫上計程車司機，確認手機遺留在後座，熱心司機即刻協助送回，楊女迅速取回失而復得的手機，讓她又驚又喜，主動要求與員警合照留念，為旅行留下難忘的回憶。

春社派出所長江松泳說，警方為加強「109年加強重要節日安全維護工作」，提供多項服務措施，如護鈔、人潮眾多地點設置機動派出所、加強協尋失蹤人口返家團圓。轄內的彩虹眷村遊客相當多，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

(中時 )