圖片摘自釋慧固臉書。

武漢肺炎疫情持續蔓延，口罩需求大增，而為保台灣口罩市場需求無虞，行政院長蘇貞昌禁止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月。沒想到此舉引發一位釋慧固法師不滿，稱佛光山現正做口罩要協助大陸朋友，引發外界議論紛紛。對此，佛光山說話了，表示絕無此事。

一位釋慧固法師於25日在臉書發文表示，「除夕夜，佛光山的法師們積極開工製作口罩送到大陸給同胞們～感動！欽佩！為法師們點讚」！該法師更表示，「佛教的慈悲跨越種族、政治、血緣，台灣當局冠冕堂皇的禁口罩令，令人感覺寒心。權利的背後是利益，在利益當前，人性就是狗屁！台灣最美的風景在政客的操作下，逐漸失色無存。人性一旦泯滅，人間就不再是人間，所以我們必須是人性真善美堅定的捍衛者，立足於人性，再進一步深化、昇華到佛性的圓滿」，最後更喊出一聲「阿彌陀佛」！

此番言論引發外界熱議，而佛光山也趕緊澄清。據綜合媒體報導，佛光山表示，的確有做口罩，但是為備不時之需使用，絕無要送往對岸一事。

(中時電子報)