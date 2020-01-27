NBA傳奇球星Kobe Bryant(科比布萊恩)搭乘直昇機墜毀身亡，享年41歲，噩耗讓全球震驚不已，而巧合的是，於今天舉辦的葛萊美獎頒獎典禮，竟正好在史坦波中心(Staples Center)，也就是布萊恩效力的湖人隊主場，現場湧入大批球迷弔念，主辦方也緊急懸掛上布萊恩的大型黑白肖像，並在典禮中加入悼念橋段。
布萊恩逝世消息曝光後，許多球迷穿上他的24號球衣，聚集在湖人隊主場史坦波中心前獻花、追思，然剛好今天(1/27)葛萊美頒獎典禮也在該處舉行，警衛一度為典禮順暢而交管、疏散人群，讓悲傷的球迷們心生不滿，一度憤怒抗議。
所幸主辦方也與球迷同悲，於場外大螢幕上懸掛了布萊恩的黑白肖像，並緊急製作追思影片及追加悼念橋段於典禮中，主持人艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)一開場，身後螢幕隨即放出布萊恩的照片，她則悲憾說道：「這世界失去了英雄」、「我們在布萊恩建造的屋子裡心碎」，之後親自彈奏鋼琴，並與Boyz II Men共同演唱喪禮國歌，悲憾表示能帶來最強大治癒力量，就是音樂，開場歌手兼本屆入圍最多獎項的歌手Lizzo，也在演出前對布萊恩的消逝表示哀悼。
(中時電子報)
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