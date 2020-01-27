湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩27日驚傳搭乘直昇機墜機身亡，據悉此行就是為了送二女兒吉安娜前往比賽，沒想到父女卻同時過世，其實吉安娜是布萊恩4個女兒當中籃球天賦最高的一個，也跟布萊恩一樣具備高度好勝心，令人感概世事無常。

布萊恩先前如此形容過年僅13歲的吉安娜籃球天賦，「毫無疑問，吉安娜一定會成為未來WNBA當中的明星球員，她就跟男孩子一樣強，有一天某個球迷跟我說，希望我可以生一個兒子繼承我的籃球天賦，但吉安娜告訴他，她就可以，無須生什麼兒子！」

其實吉安娜帶給退休後的布萊恩很大影響，因為原本布萊恩2016年退休之後，很長時間都沒關注NBA，大部分生活重心都放在自己投資的製片公司與童書事業，但從吉安娜開始打球，布萊恩也重新到NBA現場觀戰，更會帶吉安娜一起解說場上戰術走位。

有趣的是，布萊恩雖幫吉安娜的校隊塞拉峽谷高中擔任顧問，卻不喜歡布萊恩親自教她，布萊恩曾說過，「有時我想要指導她們，要求她們該怎麼打，吉安娜卻會很可愛地告訴我，她知道該怎麼打，教練都告訴過她，我會心想天啊！你老爸是布萊恩啊。」

布萊恩也分享過吉安娜3歲時的趣事，「當時我跟吉安娜打牌，原本考慮想要讓她贏，但假如我輸了，她必定知道我是故意的，所以我贏了，然後這孩子跟瘋了一樣把桌子都掀了，當時我想這孩子跟我還真像。我們脾氣都不好，因為我們在乎結果與勝利。」

(中時 )