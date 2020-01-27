NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）不幸殞落，目擊者描述他搭乘的直升機墜機時，當地正起大霧，飛行軌跡顯示，直升機至少低空盤旋了6次，駕駛員和塔台求救的音檔也曝光，顯示直升機確實遇到了天候問題。

據TMZ Sports報導，布萊恩與同行8人墜機的26日上午，失事地點所屬的洛杉磯區域正起大霧，飛航追蹤網站FlightRadar24的軌跡圖也顯示，直升機飛到洛杉磯動物園（L.A. Zoo）上空時似乎遇到天候問題，至少低空盤旋了6圈，當時高度約為875英尺，看起來是在等待濃霧散去。

此外，根據TMZ Sports取得的塔台聯繫音檔，顯示直升機駕駛員在上午約9時30分就向伯班克機場（Burbank Airport）塔台求救，塔台得知他們已在上空盤旋約15分鐘，最後直升機向北沿著118號高速公路行駛，之後再轉西沿著101號高速公路飛行。

約上午9時40分，濃霧情況惡化，直升機遂轉向南飛，報導指出，這一步相當關鍵，因為他們自此進入了山區，直升機突然從1200英尺迅速爬升至2000英呎高空。9時45分，直升機飛入了1700高的山區，飛行軌跡圖顯示，當時直升機以161節的速度飛行。約上午10時，傳來布萊恩墜機的消息。

(中時電子報)