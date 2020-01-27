員警於該車後車廂內，查獲二級毒咖啡共90包、二級毒品梅錠共62顆等。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第六分局市政派出所員警日前擔服巡邏勤務時，發現1輛自小客車違規停車於巷口紅線違停，遂向前盤查；不料自小客車見警便開始加速逃逸，員警尾隨在後便呼叫其他警網支援，員警向前將駕駛拉出車門制伏，並於車廂內查獲毒品果汁包、梅錠、K他命等毒品及販毒所得共新台幣2萬4800元，案經警方移送，並由台中地檢署起訴在案。

警方指出，23歲的鄭嫌為躲避查緝，駕駛向朋友借來的汽車，從事運輸、販賣毒品非法工作。這一次因紅線違規停車引來警方注意，卻一時心虛逃逸，幸好鄭嫌駕車至西屯區安和路及朝馬路口，遇到紅燈而被困在車陣中，警方見機趕緊向前制伏拒檢逃逸的鄭姓駕駛。

員警於該車後車廂內查獲二級毒咖啡共90包(總毛重993.3g)、二級毒品梅錠共62顆(總毛重78.4g)、K他命3包(總毛重11.1g)及電子秤及K盤等作案工具。

「正所謂賊星該敗！」鄭嫌因自己從事非法行為又違規在先，因而心虛逃逸，所幸機智員警利用車陣將鄭嫌逮捕歸案。警方呼籲，警方於109年加強重要節日安全維護工作中，查緝毒品工作也不會打烊，民眾切勿一時貪念以身試法，鑄成不可挽回的錯誤。

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(中時 )