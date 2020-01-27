布萊恩(Kobe Bryant)失事的悲劇傳開後不久，美國reddit就有網友分享自己早年遇到布萊恩的小故事，雖然真假難辨，但是獲得許多人按讚。這位化名unebaguette的網友說，他在2002年美國職棒世界大賽遇見布萊恩，當時布萊恩的一個友善舉動挽救了他的童年回憶。

他當年才9歲，他爸爸獲贈兩張高級座位區的門票，但是他們一家4口，另外兩張是便宜的頂層座位，4人只好輪流坐那兩個高級座位。第2局的時候他又下去跟他媽媽交換了，坐下去才發現旁邊就是布萊恩，他趕緊索取簽名。

然而布萊恩的保鑣誤會了，因為該網友當年才9歲，保鑣認定這個小鬼趁著原本的女士(他媽媽)去上廁所的時候偷佔座位以接近布萊恩。當時他媽媽已經上去頂層，那年代小孩沒手機，他的哥哥還在跟他爸爸找球票，現場暫時只剩他這個孩子。

保鑣很生氣通報球場把他攆出去，就在他徬徨無助時，布萊恩跟安全人員說：「這孩子是我的客人。」然後喊退了保鑣，讓他坐下還幫他簽名。最後天使打敗巨人，勇奪2002年世界大賽冠軍，這個孩子也永遠記得那一晚。

該網友的家人後來認為布萊恩只是怕事，不想因一個孩子引起誤會，但是不管怎麼說，布萊恩當時可以完全交給保鑣去處理，像洛杉磯很多名人那樣。所以布萊恩這個友善的舉動仍然感動了這個孩子，日後媒體如何塑造布萊恩像個混蛋，那孩子至今都堅信他的偶像是個好人。

(中時電子報)