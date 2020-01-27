「女為悅己者容」，現代女性為了愛美，不排斥做整型手術，讓自己變得更有自信。日本一名正妹網紅日向鈴（日向すず）有著精緻的五官、水汪汪的大眼和火辣的身材擄獲不少男網友的心，instagram上更有近百萬的粉絲追蹤，不過她日前卻在YouTube頻道上自爆，自己的臉全是整出來的，因為學生時期遭當時的男友嫌棄長相，讓她大受打擊，就此花大錢整型。

25歲的日向鈴（日向すず），外型有如洋娃娃般甜美，身材更是火辣，不過她近日在節目上曝光自己的整型歷程，最初只是覺得每天貼雙眼皮貼麻煩，才會在18歲時，偷偷將父母給的慶祝高中畢業的錢拿去割雙眼皮，但從此開啟了她的整型路。

上大學後，日向鈴慘被男友劈腿，更過分的是，男友評價「前女友長相算優秀的下等，妳的話只是中等再好一點」，狠狠打擊日向鈴的信心；也讓她看清男人對外表的重視勝過一切，開始尋求醫美的幫助，從開眼尾、削骨、抽脂瘦小臉、整鼻等等進行臉部大改造。

經過多次手術，日向鈴如今可說是一名百分百的「美女」，在YouTube上不僅有4.6萬人追蹤，Instagram更有近百萬名粉絲。日向鈴目前更是一名小孩的媽，雖然是單親，但她仍用盡所有的愛去照顧孩子，還不時在網路上分享育兒經。

日向鈴也在影片中強調，自己除了臉部外，身材可是「渾然天成」，她有自己獨門的豐胸方法，才可以讓自己的胸部從C升級成Ｇ。現在的她，就是想努力經營YouTube，透過影片鼓勵更多女性朋友並將愛美的秘訣分享出去。

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(中時電子報)