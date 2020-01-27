今天是大年初三，高速公路局表示，今起提早收假北返的車潮預計湧現，估計雙向最大車流將達140百萬車公里，是連假期間最大車潮，而上午9點16分時，在國1北上220公里處的北斗段，發生一起5台小客車的追撞事故，占用車道內線，造成沿線回堵7公里。
根據高公局即時路況的資料，今天上午壅塞路段多集中在北部，其中國1南下的新竹系統、五楊高架區間車速不到60公里，國3南下的台65線至三峽也是車多，國5北返車潮也是明顯較多，在頭城進入雪隧前車速不到20公里，但國五南下的車速大致穩定，並無明顯壅塞情形。
高公局提醒，今天進行高乘載管制的路段為：上午7～12點國5南下南港系統、石碇、坪林的各交流道，下午1～6點國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪各交流道，下午2點至晚間9點的國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的各交流道，提醒用路人特別注意。
(中時 )
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