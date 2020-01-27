由於新型冠狀病毒肆虐，源頭武漢從1月23日上午10點開始封城，迄今已進入第5天，武漢城內居民經歷什麼樣的日子，外界難以得知。一名武漢青年25日錄製一段11分39秒的視頻上傳Youtube，描述自己坐困愁城等死的無奈心情，但原視頻隨後被設置權限觀看，現有的視頻是其他網友上傳的備份。

「哈囉大家好，希望每個能看到我這個視頻的人，都能夠比較能珍惜我這個視頻，因為實在是發之不易。在我們中國大陸是吧要翻牆要克服各種各樣的困難，而且網路延遲特別的卡，所以我也是被逼無奈，才跑到這位置」，這名青年表示，「希望有更多的華人同胞，有更多心地善良的人可以看到，能夠注意到這次武漢肺炎、所謂的冠狀病毒、這次疫情的嚴重性，和我們本地人生活的實際情況。」

這名青年說，「現在整個武漢市所有的交通樞紐、公共交通全部被停掉了，據說加油站也停止加油了。我不禁有幾點疑問，比方說：你家裡的親人有個什麼高血壓、心臟病，現在需要去醫院，怎麼去呢？打急救電話120，根本就打不通，一直是忙音。」

「再比方說，如果你懷疑自己是否染上了這次的武漢肺炎，你想去醫院做診斷，你怎麼去？」這名青年表示，「醫院人滿為患，醫生不叫你去掛號，就排隊，你排幾個小時都不搭理你，你本來沒事的，去排隊可能就交叉感染了。」

這名青年說，「我再說個我親眼看到的，在1月23日武漢封城的前一天，22號之前，整個武漢市滿大街戴口罩的人都不多，一大堆不戴口罩的人還在打麻將，還在到處交頭接耳，還有街上的小販。」

這名青年質疑，「我想問大家一下，武漢市市長，黨委書記在幹什麼？作為地方高級官員第一把手，他們沒有得到信息嗎？如果他們第一時間得到信息，為什麼沒有全程的電視講話？沒有在第一時間、甚至強制性的要求老百姓戴口罩，提高防範的警惕呢？如果說他沒有得到信息，就說明他失職，這個人根本不適合作地方官，早就該滾蛋了！難道不是這樣子嗎？難道我的邏輯有問題嗎？」

「直到1月23日封城以後，我們武漢市社區門口才貼一張單子，要我們每個人戴上口罩，從24號才開始陸陸續續看到百姓戴上口罩了。這證明不是百姓不配合，而是當地政府有關部門沒做為，至於為什麼，我們現在不能展開探討。」這名青年感慨，「我們已經有2003年非典的前車之鑑了，而現在只能說在重複歷史的錯誤，而且眼下的疫情絕對比2003年有過之而無不及。」

這名青年表示，「現在想出門想就診，所有的公共交通都停掉了，你想開車出門加油站也不給加油。但是加油是我從網路上聽到的，未經證實，這點有待商榷。目前的情況就是醫療全面癱瘓，或說混亂不堪。」

這名青年說，「我很多在醫院內部工作的朋友給我的信息是，你進了醫院也就是給你打點消炎藥、激素。說白了，一樣也是等死，就是很赤裸裸的等死。你自個兒身體強壯能扛過去就過去了，你扛過不去就掛掉了。」

「最他X搞笑的是，有些疑似病例，實際上可能就是，但是他們醫療系統缺病毒試紙，或是醫療資源不全，他們就叫你自己回家隔離。我他X的想問一下，這世界上有第二個國家這麼扯蛋嗎？」這名青年表示，「不要說你是不是疑似病例，哪怕是千分之一的概率，肯定要對你進行比較完善的診斷和判斷吧？怎麼可以隨便就叫你回家呢？」

這名青年質疑，「萬一你是超級病毒攜帶者，那不是等於政府或說醫療部門，公開叫你回社區進行交叉感染嗎？作為普通老百姓，你的醫療知識、隔離知識再他X牛B，都比不上醫院專業吧？整個地球還能找出第二個國家、第二個政府這樣搞的嗎？」

這名青年強調，「我來Youtube發這視頻沒有任何目的，我只是覺得人活著一輩子，在必要的時候，你得說點真話，人的一生不可避免的，為了活下去、為了各種目的不得不撒點謊，說些假話。在某一刻比如眼下，有必要掏心窩子、摸著自個兒的良心說點真話出來，現在的武漢市就他媽的像個地獄一樣。」

這名青年說，「當年孫中山辛亥革命時在武漢開第一槍，要把這裡建立成紐約一樣的現代化城市，現在成什麼樣子了？你看得到各種滑稽、搞笑、悲慘，你能時時刻刻從推特或網路渠道上，看到熟悉的街道、熟悉的口音，看到他們倒地死亡、各種悲劇。今天大年初一，本來是非常高興喜氣的日子，但是眼下我們武漢人民或一個中國人能高興得起來嗎？」

「我希望，所有海外華人能明白一點，我們中國人、起碼我或我身邊的同齡人，20、30來歲、80後、90後，沒有人是傻B，沒有一個人被洗腦，我們心裡清清楚楚明白的不得了，像金燦榮那一批人也就忽悠一下傻白甜、小朋友罷了。」這名青年表示，「像我們都太他X了解，這個國家是什麼性質了。我們是沒有辦法，我們沒有發聲渠道，我們沒有能力，我們的身體是血肉，抵不過鋼筋子彈和坦克。」

「我希望所有能看到我視頻的海外華人同胞，能幫幫我們，起碼不需要你們花一分錢，不需要你們做什麼，無非用手指點一點，希望能增加視頻的曝光度，我也不靠這個賺錢，就希望製造一些輿論壓力」，這名青年直指，「讓中國政府明白不要逃避責任，不要跑到青海鳥不拉屎的地方做做秀、指導疫情，你指導你X的B，你把別人當傻B嗎？我X你媽的！」

「現在我們換位思考，如果你是武漢人，你生活在這土地上，你的親人朋友，莫名其妙染上病了，不是他們不配合，而是他們無奈得不到醫治、確診的情況下，只能等待病痛折磨，等待死亡。人一生就一條，命就一次，死了就沒了。」這名青年表示，「而且眼下這病毒，並不像官方宣傳的什麼發熱咳嗽，不發熱、不發燒也一樣可以傳播，也不光是通過口腔傳播，也可透過眼睛，這是內部工作人員已經證實的情況。」

「而且在封城前一個月，返鄉的已經走一兩百萬人了，你怎麼防？把中國給封住嗎？與其這封那封，你早幹嘛去了？」這名青年說，「所以我希望所有看到我視頻的人，能好好珍惜，這太不容易了。」

這名青年說，「我隨時冒著被公安抓到派出所的風險，在這裡把客觀真實的情況告訴大家，我們老百姓真的很無奈，並不是所有人都被洗腦了。我們也希望過上民主、自由、開放，我們也希望不翻牆能上Youtube、上推特，但問題是根本就做不到，我們能怎麼樣？」

「希望大家幫幫我們，起碼眼下，我們武漢人太需要國際社會、國際輿論的關注了」，這名青年最後說，「我們實在太無奈了，就兩個字：無奈。」

(中時 )